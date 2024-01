Den erfolgsverwöhnten Porsche-Managern bereitet der Absatzmarkt in China zunehmend Kopfschmerzen. Im Gesamtjahr 2023 verkaufte der Luxusauto-Hersteller nur noch 79.283 Autos in China. Ein Minus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Tendenz ist eindeutig: 2021 wurden noch 32 Prozent aller weltweit verkauften Porsche in China abgesetzt. 2023 waren es nur noch 25 Prozent.Bereits am Montag stuften sowohl Metzler als auch Barclays die Porsche-Aktie herab. Barclays-Analyst Henning Cosman senkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...