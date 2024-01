Mainz (ots) -Woche 04/24Donnerstag, 25.01.Bitte Zeitkorrekturen beachten:0.10 Neo RagazziTalkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt0.55 MAITHINK X - Die ShowDie Tricks der Kosmetikindustrie1.30 neoriginalSurvivorsArianna2.20 neoriginalSurvivorsDie Rückkehr3.10 neoriginalSurvivorsZurück ins Leben4.05 neoriginalSurvivorsMalika5.00 neoriginalSurvivorsFreundschaften5.50 neoriginal-6.45 SurvivorsMörderWoche 06/24Samstag, 03.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.10 Sag' kein Wort(Don't Say A Word) (Text und weitere Angaben s. 17.2.2024)0.55 Obsessed(von 20.15 Uhr)2.35 Red Eye - Nachtflug in den Tod(Red Eye)(von 21.55 Uhr)3.50 Sag' kein Wort(Don't Say A Word)(von 23.10 Uhr)5.35 Terra X-6.20 Unser grüner PlanetWüsten(Der Spielfilm "Der eisige Tod" wurde auf Samstag, 17.2.2024, verschoben.)Woche 08/24Samstag, 17.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.25 Der eisige Tod(Wind Chill) (Text und weitere Angaben s. 3.2.2024)0.50 Vertrauter Feind(Devil's Own)(von 21.45 Uhr)2.35 Der eisige Tod(Wind Chill)(von 23.25 Uhr)4.00 Twisted - Der erste Verdacht(Twisted)(von 20.15 Uhr)5.35 Terra X-6.20 Eine Erde - viele WeltenWüsten(vom 16.4.2017)(Der Spielfilm "Sag' kein Wort" wurde auf Samstag, 3.2.2024, vorgezogen.)Sonntag, 18.02.Bitte Zeitkorrekturen beachten:3.25 neoriginalRiding in DarknessWas niemand sieht...4.10 neoriginalDeadlinesBefiehl du deine Wege4.30 neoriginalDeadlinesMy All(Weiterer Ablauf ab 5.00 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 19.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.30 Terra XploreGentechnik als Lösung für die Landwirtschaft? (ZDF 21.1.2022)..........................................1.10 Die AnstaltPolitsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner(ZDF 13.2.2024)1.55 Terra XWunderwelt ChemieDie Magie der Verwandlung2.40 Terra XWunderwelt ChemieDie Elemente des Lebens3.20 Terra XSupercodes - Die geheimen Formeln der Natur4.05 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens1. Der Anfang von allem4.50 Terra XSternstunden der Evolution mit Dirk Steffens2. Untergang und Neubeginn5.35 Terra X-6.20 Sternstunden der Evolution mit Dirk Steffens3. Die großen Rätsel(Die Sendung "Terra Xplore: Wie lange ist "Hotel Mama" okay?" um 6.30 Uhr entfällt.)Dienstag, 20.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.20 Terra XploreIst das Böse auch in Dir?(ZDF 6.8.2023)6.45 Die Wicherts von nebenanEine nette Überraschung7.35 Die KüchenschlachtMario Kotaska sucht den Spitzenkoch(ZDF 19.2.2020)(Die Sendung "Dinge erklärt - Kurzgesagt" entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5698039