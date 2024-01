Nach dem Rückfall an die psychologische Marke von 2.000 US-Dollar in der vergangenen Woche hat sich Gold wieder leicht erholt. Steigende Anleiherenditen und ein Dollar-Rebound hatten den Goldpreis zuvor unter Druck gebracht, nachdem die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im März nach unten angepasst hatten. Angesichts einer Reihe von besser als erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...