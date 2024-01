© Foto: picture alliance/KEYSTONE | WALTER BIERI



Der Siemens-Konkurrent General Electric hat historische Zahlen bekannt gegeben - die voraussichtlich letzten vor seiner Spaltung in zwei getrennte Unternehmen. Sie fielen mit Blick auf die Zukunft enttäuschend aus.Die Aktien von General Electric (GE) gaben am Dienstag vorbörslich stark nach, nachdem die enttäuschenden Gewinnaussichten des Mischkonzerns für das laufende Quartal einen Gewinnanstieg im vierten Quartal überschattet hatten. Für das erste Quartal bis März erwartet GE einen bereinigten Gewinn je Aktie von 60 bis 65 Cent, was unter dem aktuellen FactSet-Konsens von 70 Cent liegt. Unterdessen wird ein Umsatzwachstum im "hohen einstelligen" Prozentbereich erwartet, während der …