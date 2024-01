© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Nach der Aufhebung des Sanierungsplans durch ein britisches Berufungsgericht steht der Immobilienkonzern Adler vor neuen Herausforderungen und finanziellen Schwierigkeiten. Die Aktie stürzt ab, erholt sich aber wieder.Ein britisches Berufungsgericht hob das Urteil des Londoner High Court auf, das den umstrittenen Sanierungsplan von Adler genehmigt hatte. Damit gerät der finanziell schwer angeschlagene Immobilienkonzern in neue Schwierigkeiten. Adler hatte im Vertrauen auf das erstinstanzliche Urteil neue Schulden in Höhe von 900 Millionen Euro aufgenommen und die Bedingungen seiner milliardenschweren Anleihen angepasst. Am Dienstag teilte Adler mit, dass der Court of Appeal of England and …