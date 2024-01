Mainz (ots) -Das Drama "Das Lehrerzimmer" ist für einen Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Neben vier weiteren Filmen geht er ins Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung, die am Sonntag, 10. März 2024, zum 96. Mal verliehen werden.Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor des ZDF: "'Das Lehrerzimmer' ist ein spannender, feinsinniger und hochaktueller Film, der über 250.000 Zuschauer in den Kinos begeistert hat, in 40 Länder weltweit verkauft wurde und bereits im letzten Jahr für viel Aufsehen und Begeisterung gesorgt hat. Jetzt hat der Film von Regisseur Ilker Çatak, den das ZDF seit Beginn seiner Karriere begleitet, eine Oscar-Nominierung erhalten. Wir drücken dem ganzen Team die Daumen und fiebern mit!"Im Zentrum des Spielfilms "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak steht die junge Lehrerin Carla (Leonie Benesch). Voller Idealismus tritt sie ihre erste Stelle an. Doch eine Reihe von Diebstählen schlägt auf die Stimmung des Kollegiums. Als ein türkischer Schüler verdächtigt und auf unwürdige Art vorgeladen wird, beginnt Carla selbst zu ermitteln.Der Film wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit fünf Lolas beim Deutschen Filmpreis, dem Günter-Rohrbach-Filmpreis, dem Label Europa Cinemas der Berlinale sowie dem CICAE Art Cinema Award der Berlinale."Das Lehrerzimmer" ist eine Produktion von if... Productions in Koproduktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE. Gefördert wurde der Film durch BKM, Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, DFFF, FFA. Die Redaktion lag bei Alexandra Staib (ZDF), Olaf Grunert (ZDF/ARTE) und Barbara Häbe (ARTE).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Anja Weisrock, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/daslehrerzimmer) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5698143