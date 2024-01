Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010



Anlass der Studie: Bohrergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.01.2024

Kursziel: C$0,75

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Ackliln



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,75.

Zusammenfassung:

Klondike Gold veröffentlichte die Bohrergebnisse der Zone Standard, die die Reihe der auffälligen hochgradigen Goldentdeckungen (Au-Gehalte >30 g/t) fortsetzten, die in den drei vorangegangenen Bohr-Updates im Vordergrund standen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das in dieser Scherzone gefundene Gold wahrscheinlich die 3 Mio. Unzen Seifengold erklärt, die seit 1896 aus Kies gesammelt wurden. Wichtig ist, dass der Goldexplorer nun mehrere subhorizontale, hochgradige Au-Scheradern über 600 Meter dokumentiert und hervorgehoben hat, dass diese gestapelten Strukturen alle >30 g/t Au-Gehalte aufweisen. Die Goldabschnitte auf jeder der Strukturen sind weiterhin offen und werden in der Bohrsaison 2024 zu den vorrangigen Zielen gehören. Die jüngsten Ergebnisse bestätigen weiterhin die Ansichten des Explorers über das hohe Au-Potenzial der Lagerstätte sowie die Erkenntnisse externer Experten aus dem letzten Jahr. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Klondike Gold mit einem Kursziel von C$0,75.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.75 price target.



Abstract:

Klondike Gold published Standard Zone drilling results that extended the run of splashy high grade gold discoveries (Au grades >30 g/t), which headlined the prior three drilling updates. The company believes the gold found in this shear zone likely explains the 3 Moz of placer gold collected from gravel since 1896. Importantly, the gold explorer has now documented multiple, sub-horizontal, high grade Au shear veins over 600 meters and highlighted that these stacked structures all host >30 g/t Au grades. Gold intersections on each of the structures remain open and will be high priority targets in the 2024 drill season. The latest results continue to validate the explorer's views on the high Au potential of the property as well as last year's findings by external experts. We are Buy-rated on KG with a C$0.75 TP.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28729.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°