DJ EU-Kommission prüft Lufthansa-Einstieg bei ITA Airways eingehend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission will den geplanten Einstieg der Deutschen Lufthansa bei der italienischen Fluggesellschaft ITA eingehend prüfen. Die Brüsseler Behörde teilte mit, sie habe Bedenken, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für Passagierluftverkehrsdienste auf einigen Kurz- und Langstrecken innerhalb und außerhalb Italiens verringern könnte. Der Airline-Konzern und die Alitalia-Nachfolgerin ITA seien auf bestimmten Strecken nach Italien und auf bestimmten von Italien ausgehenden Strecken starke und enge Wettbewerber.

"Lufthansa und ITA betreiben ein weitreichendes Netz, das Inlandsstrecken, Kurzstrecken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und Langstrecken zwischen dem EWR und der übrigen Welt umfasst", teilte die EU-Kommission mit. "Im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens stimmen Lufthansa, United Airlines und Air Canada auf transatlantischen Strecken Preise, Kapazitäten und Flugpläne ab und teilen Einnahmen untereinander auf."

Deutsche Lufthansa hatte sich im Mai vergangenen Jahres mit dem italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium darauf geeinigt, diesen Anteil an ITA Airways für 325 Millionen Euro zu erwerben und damit ihren Zugang zu dem ihren Angaben zufolge zum drittgrößten Airline-Markt in Europa zu erweitern. Der Zusammenschluss wurde am 30. November in Brüssel zur Genehmigung angemeldet.

Die Kommission teilte weiter mit, die Lufthansa habe am 8. Januar Angebote vorgelegt, um einige ihrer vorläufige Bedenken auszuräumen. Diese seien jedoch "weder umfassend genug noch hinreichend wirksam" gewesen, um diese Bedenken vollständig auszuräumen. Daher sei keine Stellungnahmen von Marktteilnehmern dazu eingeholt worden.

January 23, 2024 09:29 ET (14:29 GMT)

