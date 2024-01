FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag an Wert verloren und damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,0835 US-Dollar, nachdem er am Morgen noch zeitweise über 1,09 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0872 (Montag: 1,0890) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9197 (0,9182) Euro.

Im Tagesverlauf sind Konjunkturdaten aus der Eurozone enttäuschend ausgefallen. Zu Beginn des Jahres hat sich die Konsumlaune im gemeinsamen Währungsraum überraschend eingetrübt. Der Indikator für die Verbraucherstimmung fiel im Januar laut Angaben der EU-Kommission, während Analysten mit einer besseren Stimmung gerechnet hatten.

Zudem ergab eine regelmäßige Umfrage der EZB unter Banken eine neuerliche Verschärfung der Standards und Konditionen im Kreditgeschäft Ende des vergangenen Jahres. Allerdings fiel diese im Schlussquartal 2023 weniger stark aus als in den Quartalen zuvor. Die Nachfrage nach Bankdarlehen war weiter rückläufig.

Nur für kurze Zeit konnte der Kurs des japanischen Yen am Morgen zulegen. Zuvor hatte die Notenbank des Landes den Leitzins wie erwartet unverändert belassen. Sie gab sich jedoch etwas zuversichtlicher, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Fachleute und Anleger spekulieren auf eine erste Zinsanhebung im Laufe des ersten Halbjahrs.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85493 (0,85575) britische Pfund, 160,88 (160,95) japanische Yen und 0,9446 (0,9458) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2025 Dollar gehandelt. Das waren etwa drei Dollar mehr als am Vortag./jkr/la/he