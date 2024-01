BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat die Angleichung der Fleischkennzeichnung des Handels an das künftige staatliche Tierhaltungslogo begrüßt. "Das macht es für Verbraucherinnen und Verbraucher einfacher, dass es einheitlich fünf Stufen gibt", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Zudem sei die private Kennzeichnung auch schon bei Fleisch aller Nutztierarten präsent, wo der Staat noch nicht so weit sei. Das sei ein schönes Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Wirtschaft und Staat im Interesse von Landwirten und Verbrauchern.

Die weit verbreitete Kennzeichnung von Fleisch und Wurst der großen Supermarktketten mit dem Aufdruck "Haltungsform" bekommt ab Sommer 2024 fünf statt bisher vier Stufen, wie die Trägergesellschaft zur Grünen Woche mitgeteilt hatte. Auch die Bezeichnungen der Stufen sollen an die des staatlichen Logos angepasst werden.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung, Robert Römer, sagte, die Umstellung werde gemacht, "weil wir natürlich auch anstreben, dass Verbraucher nicht verwirrt werden". Die bekannte "Haltungsform"-Kennzeichnung werde es als Orientierungshilfe damit weiter geben. Für frisches Schweinefleisch werde das staatliche Logo den Vorteil bieten, dass es auch in Märkten zu finden sein werde, die bisher nicht bei der freiwilligen Handels-Kennzeichnung dabei seien.

Die 2019 eingeführte private "Haltungsform"-Kennzeichnung gilt für Fleisch und verarbeitete Produkte von Schwein, Rind und Geflügel. Sie hat auf den Etiketten bisher die Zahlen 1 bis 4 für vier Stufen mit wachsenden Anforderungen. In der Stufe 4 namens "Premium" ist bisher auch Bio-Ware eingeordnet. Mit der Änderung soll sie aufgeteilt und eine eigene Stufe 5 für Bio geschaffen werden. Ein System mit fünf Kategorien hat auch die staatliche Kennzeichnung, die laut Gesetz für inländische Erzeugnisse 2025 verpflichtend wird. Sie soll zunächst mit Schweinefleisch im Handel starten und dann ausgedehnt werden.

Özdemir dankte der branchengetragenen Initiative, dass sie mit ihrer Kennzeichnung freiwillig in Aktion getreten sei und nicht auf den Staat gewartet habe. "Jetzt ist endlich der Staat auch soweit."/sam/DP/jha