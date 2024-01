© Foto: Patrick Pleul - dpa



Sturmtief Isha sorgt für rekordverdächtige Windstrommengen in Europa. Die Strompreise sinken kurzfristig ins Minus. Und auch die Gaspreise fallen auf ein Sechsmonatstief. Die Hintergründe. Ein Sturm über dem Atlantik hat die Gaspreise in Europa auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten gedrückt. Grund seien Rekordmengen an Windstrom, aber auch die warme Witterung, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Gas-Futures fielen am Montagabend um bis zu 6,4 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juli 2023. Die Intraday-Strompreise in Deutschland und Frankreich rutschten für mehrere Stunden unter Null. Sie fallen ins Minus, wenn das Stromangebot die Nachfrage übersteigt. In Deutschland sank der …