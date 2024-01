Finanzierung fördert den Ausbau der Open-Source-Vektordatenbank von Qdrant und verbessert Skalierbarkeit sowie Effizienz für KI-Anwendungsfälle der nächsten Generation

Qdrant, die führende Hochleistungs-Vektor-Datenbank auf Open-Source-Basis, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde bekannt. Unter der Leitung von Spark Capital und mit Beteiligung der bestehenden Investoren Unusual Ventures und 42CAP wurde eine Investition von 28 Millionen US-Dollar getätigt.

Qdrant zeichnet sich durch die Verwaltung von und Suche in hochdimensionalen Daten sowie die Verarbeitung von Milliarden Vektoren mit unübertroffener Effizienz und Skalierbarkeit aus. Daher ist sie für moderne KI- und Machine-Learning-Anwendungen in allen Branchen unverzichtbar. Im vergangenen Jahr hat Qdrant mehr als 5 Millionen Downloads verzeichnet und wurde von Unternehmen wie Deloitte, Hewlett Packard Enterprise, Bayer und vielen weiteren Fortune-500-Unternehmen in großem Umfang eingesetzt. Qdrant hat kürzlich außerdem sein Managed-Cloud-Angebot durch Kooperationen mit AWS, Google Cloud und Microsoft Azure erweitert.

Qdrant hat sich dem Datenschutz und der Sicherheit verschrieben, die für moderne KI-Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen bietet nun auch On-Premise- und hybride SaaS-Lösungen an, die die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen in einer datenintensiven Welt erfüllen. Dieses Konzept, kombiniert mit der Open-Source-Grundlage, schafft Vertrauen und Zuverlässigkeit unter Ingenieuren und Entwicklern. Damit wird Qdrant zum Game Changer auf dem Gebiet der Vektordatenbanken.

"In den letzten zwei Jahren konnten wir ein unglaubliches Nutzerwachstum und die Unterstützung unserer Open-Source-Community verzeichnen ein Beweis für unsere Mission ist, die effizienteste, skalierbarste und leistungsfähigste Vektordatenbank auf dem Markt zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung mit unserem neuen Partner und Investor Spark Capital und der anhaltenden Unterstützung von Unusual Ventures und 42CAP weiter zu beschleunigen. Dank dieser Partnerschaft sind wir in der einzigartigen Lage, Unternehmen mit modernster Vektorsuchtechnologie zu versorgen, um wirklich differenzierende KI-Anwendungen der nächsten Generation in großem Maßstab zu entwickeln." André Zayarni, CEO und Mitbegründer von Qdrant.

"Alle bei Spark sind begeistert, mit dem Qdrant-Team zusammenzuarbeiten, um die leistungsfähigste Vektorsuchdatenbank und -infrastruktur aufzubauen. Ein Großteil der weltweiten Daten wird irgendwann in einer Form von Vektorraum gespeichert werden. Da sich das Volumen der vektorisierten Daten vervielfacht, wird Qdrant die einzige Technologie sein, die von Grund auf mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und beispiellose Skalierbarkeit entwickelt wurde." Yasmin Razavi, General Partner bei Spark Capital.

Über Qdrant:

Qdrant ist die führende, hochleistungsfähige, skalierbare Open-Source-Vektordatenbank und Suchmaschine, die für die Entwicklung der nächsten Generation von KI/ML-Anwendungen unerlässlich ist. Qdrant kann Milliarden von Vektoren verarbeiten, unterstützt das Abgleichen semantisch komplexer Objekte und ist aus Gründen der Leistung, Speichersicherheit und Skalierbarkeit in Rust implementiert.

