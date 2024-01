PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben die europäischen Börsen am Dienstag etwas nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,32 Prozent auf 4465,91 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,34 Prozent auf 7388,04 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 fiel um 0,03 Prozent auf 7485,73 Punkte.

Trotz guter Vorgaben aus Asien seien Marktteilnehmer vorsichtig, betonte Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades. Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wolle sich niemand allzu weit aus dem Fenster lehnen. "Das anstehende Treffen der EZB bestimmt den Ton für 2024", so Charles Diebel, Leiter Anleihen bei Mediolanum International Funds. Die Europäische Zentralbank wird sich am Donnerstag äußern.

In der Geldpolitik dreht sich derzeit viel um die Frage, wann und in welchem Ausmaß die Notenbanken ihre straffe Geldpolitik lockern. Die großen Zinshoffnungen an den Finanzmärkten sind zuletzt etwas kleiner geworden, nachdem sich zahlreiche Notenbanker gegen eine rasche Zinswende ausgesprochen hatten. Hintergrund der Debatte ist die rückläufige Inflation, die den Währungshütern Spielraum für Zinssenkungen bietet./la/he

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545