Bynder, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Digital Asset Management (DAM), hat heute Daten veröffentlicht, die die strategische Bedeutung von Enterprise DAM und Content für Marken hervorheben, die inmitten von Marktunsicherheit und wirtschaftlichem Gegenwind wachsen wollen.

Die gestiegene Marktnachfrage wird durch eine Rekordzahl neuer Geschäftslogos und Kundenerweiterungen im 4. Quartal 2023 unterstrichen, da Marken weiterhin Inhalte als strategischen Wegbereiter sehen

KI-Funktionen treiben die Nachfrage an und sind in fast 50% der neuen Geschäftsabschlüsse in Q4 enthalten

Kunden berichten von einer Zeitersparnis von 30 bis 40 durch den Einsatz von KI und einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie die benötigten Assets finden

Führende Indikatoren zeigen ein deutliches Wachstum bei der Nutzung und Integration von DAM in Unternehmen, da Unternehmen versuchen, ihre Effizienz zu verbessern und den ROI ihrer Investitionen in Inhalte zu steigern.

Die Notwendigkeit, den Kunden ein außergewöhnliches Content-Erlebnis zu bieten, veranlasst immer mehr Marken dazu, bei der Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Inhalten auf Effizienz, schnelle Wertschöpfung und einen höheren ROI zu achten. In diesem Umfeld ist eine DAM-Plattform für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen in einem wachsenden und zunehmend überfüllten digitalen und Einzelhandelsmarkt um einen Anteil an der Geldbörse kämpfen.

Die jüngsten KI-Innovationen haben die Marktführerschaft von Bynder unterstrichen. Die zahlreichen KI- und Automatisierungsfunktionen des Unternehmens haben zu einem kontinuierlichen Wachstum bei Neugeschäft, Kundenakzeptanz und Nutzung der Plattform geführt. Die neueste dieser Innovationen, AI Search Experience, ermöglicht die Identifizierung ähnlicher Assets und Texte in Bildern sowie die Suche anhand von Bildern und die Identifizierung doppelter Assets. Diese Fähigkeiten ermöglichen es den Teams, schneller und effektiver relevante Inhalte zu finden, wiederzuverwenden und bereitzustellen.

Brittany Chase, Project Specialist beim Architektur- und Planungsbüro HFA, sagte: "AI Search Experience würde zwischen 30 und 40 der Zeit einsparen, da die bereits im DAM vorhandenen Assets nicht hochgeladen und gekennzeichnet werden müssten." Ein US-amerikanisches Unternehmen des Gesundheitswesens führte die neue KI-Funktionalität auf eine Einsparung von mindestens 6 Stunden pro Woche zurück, wodurch sich die Teammitglieder auf strategischere Initiativen konzentrieren konnten.

Da Unternehmen Inhalte weiterhin als strategischen Vorteil nutzen, ermöglicht der Einsatz von Enterprise DAM Effizienz über den gesamten Lebenszyklus von Inhalten. Im Jahr 2023 verzeichnete Bynder einen Zuwachs von 38 im Vergleich zum Vorjahr bei der Anzahl der auf der Plattform gespeicherten Assets und einen Anstieg von 250 bei der Lieferung von Assets von der Bynder-Plattform an Websites. Während der Weihnachtssaison verzeichnete Bynder einen exponentiellen Anstieg der erstellten, gespeicherten und verteilten Assets, da die Marken außergewöhnliche digitale Einkaufserlebnisse bieten wollten.

Bynder beherbergt den größten Marktplatz für Out-of-the-Box-Integrationen, welcher im Jahr 2023 um 38 gewachsen ist. Darüber hinaus meldete Bynder einen Anstieg der API-Aufrufe auf seiner Plattform um 176 %, was zeigt, wie wichtig ein vernetztes Ökosystem ist, um den Betrieb von Inhalten zu verbessern.

Bob Hickey, CEO von Bynder, sagte: "Da der digitale Handel immer schneller wird, müssen Marken ihren Kunden ein nahtloses Content-Erlebnis bieten. Unser kontinuierliches jährliches Wachstum, das in einem Rekord-Q4 im Jahr 2023 gipfelte, zeigt, dass die Investition in eine DAM-Plattform für Unternehmen von entscheidender Bedeutung für diejenigen ist, die Inhaltserlebnisse liefern und gleichzeitig einen überzeugenden Wert und ROI aus ihren Content-Operationen und IT-Investitionen erzielen möchten.

"Wir freuen uns, dass unsere kontinuierlichen Innovationen und unsere Marktführerschaft im Bereich KI unser Wachstum im 4. Quartal weiter vorangetrieben haben. Dies zeigt, dass KI zu einem strategischen Werkzeug für Vermarkter geworden ist, die den Betrieb von Inhalten rationalisieren und das Kundenerlebnis verbessern wollen."

Weitere Informationen über Bynder und seine KI-Funktionen finden Sie unter https://www.bynder.com/en/solutions/initiatives/ai-automation/.

