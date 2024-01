Der GO EV Charger ist eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, die nahtlos mit der Tigo EI Residential Solution zusammenarbeitet und Hausbesitzern auf diese Weise eine integrierte Infrastruktur für Elektrofahrzeuge bietet.

Tigo Energy Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, meldete heute die Einführung des Tigo GO EV Charger auf dem deutschen Markt. Der GO EV Charger ist eine intelligente Ladestation für Elektrofahrzeuge, die sich nahtlos in die PV-plus-Speicherlösung Tigo EI Residential integrieren lässt. Der GO EV Charger ist als einphasige und dreiphasige Ladestation mit einer Leistung von bis zu 22 kW erhältlich. Er kann in Innenräumen oder im Freien an der Wand angebracht werden und ist zur vereinfachten Benutzerauthentifizierung mit RFID-Technologie ausgestattet. Der GO EV Charger verfügt über verschiedene flexible Lademodi, die auf die Anforderungen von Hausbesitzern zugeschnitten sind. Er kann in wenigen Minuten installiert und an den Tigo EI Wechselrichter angeschlossen werden und wird zentral über die Überwachungsplattform Tigo EI gesteuert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240123613147/de/

Available to the German market as a single and three-phase charger, the GO EV Charger offers flexible charging and easy management, tailored to accommodate each homeowner's unique use case. (Photo: Business Wire)

"Die Synergie, die sich durch die Integration des Ladegeräts mit der PV-plus-Speicherlösung ergibt, ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Energiesystem für Privathaushalte", so Klaus Besier, Geschäftsführer der Elektrobau Meffert GmbH aus Hessen, die einer der ersten Kunden des GO EV Charger ist. "Als Installationsunternehmen für PV-Anlagen ist es für uns entscheidend, dass wir über eine Komplettlösung verfügen, deren Komponenten nahtlos zusammenarbeiten und eine schnelle Installation ermöglichen. Zusammen mit dem hervorragenden Support-Team, das dieselbe Sprache wie das Installationsunternehmen spricht, und der EI Überwachungsplattform von Tigo, mit der Anlagenbesitzer die Solarstromproduktion proaktiv an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, stellt dies eine überzeugende Kombination dar. Dank Tigo sind wir in der Lage, noch mehr Kunden effizientere, besser aufeinander abgestimmte Anlagen anzubieten."

Mit dem GO EV Charger bietet die Lösung Tigo EI Residential ein effizientes System für erneuerbare Energien, das in der Lage ist Solarstrom auf dem Dach zu erzeugen und für den täglichen Bedarf des Hausbesitzers umzuwandeln, zu speichern und zu verwalten. Über das Internet oder über die Tigo EI App stellt Tigo Hausbesitzern innovative Verwaltungstools zur Verfügung. Die Plattform Tigo Energy Intelligence dient als zentrale Verwaltungsplattform für Installationsunternehmen zur Überwachung und Verwaltung der Anlagen in ihrem Portfolio.

"Die Entwicklung von Tigo begann mit technischen Innovationen, die die Solarenergie sicherer und effizienter machen. Später kamen Technologien zur Steigerung der Solarstromproduktion, zur Senkung der Betriebskosten sowie zur Optimierung der Energieumwandlung und -speicherung hinzu. Der GO EV Charger ist nun der logische nächste Schritt dieser Entwicklung", so Massimo Migliorini, Director Business Development EMEA EI von Tigo Energy. "Hausbesitzer können mit unseren Lösungen saubere, nachhaltige Energie erzeugen und diese auf intelligente und bisher undenkbare Weise verwalten, speichern und nutzen. Dieser Meilenstein ist ein Beispiel für das unermüdliche Engagement von Tigo für erneuerbare Energien und dafür, dass jeder Einzelne aktiv zu einer saubereren, umweltfreundlicheren Zukunft beitragen kann."

Die Markteinführung des GO EV Charger erfolgt kurz nach einem Einführungs-Webinar, das für den 5. Februar geplant ist. Darauf folgen digitale Schulungen und Präsenzschulungen für PV-Profis aus Deutschland, die im Februar und März gemeinsam mit Tigo-Vertriebspartnern in Deutschland durchgeführt werden. Darüber hinaus wird das Schulungsangebot der Tigo Academy ebenfalls in deutscher Sprache um eine Reihe technischer Inhalte zur neuen Tigo-Lösung für die Elektromobilität ergänzt.

Informationen zur Bestellung des GO EV Charger und zur Kontaktaufnahme mit einem erfahrenen Tigo-Mitarbeiter finden Sie unter tigoenergy.com/contacts.

Über Tigo Energy

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen mit Stromspeichern für Privatkunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240123613147/de/

Contacts:

Technica Communications

Cait Caviness

E-Mail: tigoenergy@technica.inc