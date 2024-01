Shiba Inu News: Preissturz, Wal-Aktivitäten und Ausblicke

Shiba Inu, eine der bekanntesten Hunde Meme-Coins, verzeichnet heute wieder eine rückläufigen Kursverlauf. Jüngste Daten verzeichnen für SHIB einen Wertverlust auf $0.000008559, eine 6-prozentige Reduktion binnen 24 Stunden, was auf eine steigende Verkaufsdynamik hindeutet.

Shiba Inu Kurs, Quelle: www.coinmarketcap.com

Trotz dieses Rückgangs ist eine Zunahme der Token-Burning zu beobachten, was auf einen möglichen zukünftigen Aufschwung hoffen lässt. Dabei nimmt Shiba Inu mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von rund 5,04 Milliarden US-Dollar den 17. Platz unter den weltweit größten Kryptowährungen ein, gemäß den Angaben von CoinMarketCap.

Auch Handelsvolumen positiv

Ein bemerkenswerter Anstieg des 24-Stunden-Handelsvolumens um 34% auf 157 Millionen US-Dollar spiegelt indes das wachsende Interesse der Anleger wider.

Marktkapitalisierung und 24 Stunden Volumen, Quelle: www.coinmarketcap.com

Im Verlauf der letzten Woche pendelte der Preis des SHIB zwischen $0.0000085 und $0.0000097, was auf eine stabile Seitwärtsbewegung in einem engen Preiskorridor hindeutet. Nachdem der Preis im Dezember 2023 die Marke von $0.000010 durchbrochen hatte und einen Jahreshöchststand erreichte, signalisiert der jüngste Preisrückgang einen anhaltenden Machtkampf zwischen Bären und Bullen auf dem Markt.

Wale zeigen interesse an SHIB

Bei den Transaktionen hat Shiba Inu (SHIB) eine verstärkte Aktivität von sogenannten "Whales", also Großinvestoren, erlebt. Laut On-chain-Daten von IntoTheBlock gab es in den letzten Stunden eine deutliche Zunahme dieser hochvolumigen Transaktionen.

Der Gesamtwert dieser Transaktionen beläuft sich auf beeindruckende 84,86 Millionen US-Dollar. Innerhalb dieses kurzen Zeitraums wurden insgesamt 10,36 Billionen SHIB in 57 Transaktionen bewegt, wobei jede Transaktion den Wert von 100.000 US-Dollar überstieg.

Chart der Großtransaktionen, Quelle: www.intotheblock.com

Zum Vergleich: Am Vortag wurden lediglich 12 Transaktionen mit großen SHIB-Mengen verzeichnet, wobei das Gesamtvolumen der Token eine Billion nicht überschritt. Dies macht den Anstieg in den letzten 24 Stunden umso außergewöhnlicher.

Interessanterweise erfolgt dieser Anstieg inmitten einer eher stagnierenden Preisbewegung für Shiba Inu. Derzeit zeigt SHIB eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, trotz eines Preisrückgangs von etwa 6,24% in den letzten 24 Stunden, wobei der Preis unter $0.000009 fiel, bedingt durch ungünstige Marktbedingungen.

Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass andere Altcoins wie Solana (SOL) und Avalanche (AVAX) Preisrückgänge von bis zu 10% und mehr verzeichnet haben. Aber neben SHIB zeigen auch andere Memecoins derzeit Stabilität. $SPONGE konnte beispielsweise in den letzten 24 Stunden seinen Kurs wieder um 4% steigern.

Seit der Verlautbarung, dass der Token "in die 2. Runde" geht, zeigt der Preis eine erstaunlich positive Dynamik.

Sponge Kurs des letzten Monat, Quelle: www.coinmarketcap.com

Im letzten Monat konnte der Sponge Token dank seiner Ankündigung zur Weiterentwicklung um 182% zulegen. Dies zeigt eine deutlich positive Trendlinien, während SHIB im Vergleichszeitraum um 23% verloren hat.

Warum Performt SPONGE während die anderen verlieren?

$SPONGEV2 ist die zweite Auflage der beliebten Meme-Münze Sponge, die im Mai 2023 auf den Markt kam und schnell an Popularität gewann. Sponge V1 erreichte innerhalb weniger Tage nach seinem Start eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar, was für einige Investoren eine 100-fache Rendite bedeutete. Sponge V1 bot keine Token-Nutzungsfälle oder Utility; es war eine "echte" Meme-Münze, von seiner Community getrieben.

Sponge V2 setzt auf die gleiche Community-Building- und Marketing-Expertise wie sein Vorgänger und zielt darauf ab, ähnliche, wenn nicht sogar größere Hype- und FOMO-Niveaus zu erzeugen.

Der Kauf von Sponge V2 ist derzeit nur über ein Stake-to-Bridge-Modell möglich. Dabei müssen Investoren zuerst Sponge V1-Token kaufen und "bridgen" (überführen), wobei die V1 Token dann für immer gesperrt werden.

Danach erhält man im Gegenzug Staking-Belohnungen in Form von Sponge V2-Token. Je nach Staking-Dauer erhält der Anleger mehr oder weniger Token, jedenfalls die selbe Anzahl, die gestakt wurde. Die Prämien Token werden über vier Jahre verteilt ausgegeben.

Sponge Staking verspricht eine 284% Belohnung, Quelle: www.sponge.vip

Zusätzlich zur Markteinführung von Sponge V2 plant das Projekt die Entwicklung eines Play-to-Earn-Spiels, das eine zusätzliche Nutzungsmöglichkeit für die Token-Inhaber darstellen und neue Käufer anziehen soll. Sponge V2 zielt darauf ab, an Popularität zu gewinnen und in den Ranglisten der besten Kryptowährungen aufzusteigen, indem es auf großen Krypto-Börsen wie Binance, Coinbase und OKX gelistet wird.

Ausblicke für die Token

Gemäß der Preisvorhersage von www.cryptonewsz.com für Shiba Inu im Jahr 2024 könnte der Token maximal $0.0000250 erreichen, während der niedrigste Preis voraussichtlich bei etwa $0.0000085 (also auf dem derzeitigen Niveau) liegen könnte. Diese Vorhersage berücksichtigt verschiedene Marktfaktoren und historische Daten, um einen möglichen Preisbereich für den Token im Jahr 2024 zu skizzieren.

Für das Jahr 2025 sieht die Prognose von cryptonewsz für Shiba Inu einen Handelsbereich zwischen $0.0000227 und $0.0000326 vor, wobei der niedrigere Wert das potenzielle Tief und der höhere Wert das potenzielle Hoch für das gesamte Jahr darstellt. Diese Schätzungen basieren auf der bisherigen Leistung von Shiba Inu und einer allgemeinen Preisvorhersage, die verschiedene Marktbedingungen und Trends in Betracht zieht.

Auch für SPONGEV2 werden gute Aussichten vorhergesagt. Analysten prognostizieren, dass SPONGEV2 bis Ende 2024 einen möglichen Preis von 0,0035 US-Dollar erreichen könnte, was einem Anstieg von etwa 25x gegenüber dem aktuellen Preis entspräche. Für das Jahr 2025 wird ein potenzieller Preis von 0,0075 US-Dollar prognostiziert, und für das Jahr 2030 könnte SPONGEV2 bis auf 0,0110 US-Dollar ansteigen.

