FlexTrade Systems ermöglicht es Vermögensverwaltern und Buy-Side-Firmen mit mehreren Standorten, ihre Arbeitsabläufe für das Management von Neuemissionen mit FlexNIMS zu optimieren, einer vollständig integrierten End-to-End-Lösung für Buy-Side-Institutionen im Bereich Equity Capital Markets.

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsverwaltungssystemen, kündigt ein neues Angebot für Aktienhändler an, das die Planung, Verwaltung und Ausführung von Aktienemissionen über sein neues Emissionsmanagementsystem FlexNIMS ermöglicht.

Durch den Einsatz dieser Komplettlösung können globale Buy-Side-Firmen den Zeitaufwand und das Risiko im Zusammenhang mit dem neuen Emissionsmanagementprozess für IPOs, Follow-Ons und Block Trades reduzieren, indem sie den Prozess von der Evaluierungsphase des Deals über die interne Interessenaggregation und Genehmigung bis hin zur Compliance-Prüfung und maßgeschneiderten individuellen Zuteilungen am Tag des Handels verwalten. Und schließlich kann FlexNIMS direkt mit Auftragsverwaltungssystemen integriert werden, um Geschäfte in einer einzigen Benutzerumgebung zu buchen.

FlexNIMS bietet eine nahtlose Integration mit Order-Management-Systemen und ermöglicht so eine effiziente Buchung von Geschäften über eine einzige Benutzeroberfläche. Dieser umfassende Ansatz steigert die Prozesseffizienz und reduziert operative Risiken, was direkt zu unserem Ziel der Maximierung des Shareholder Value beiträgt.

Zu den Vorteilen von FlexNIMS gehören:

Umfassender End-to-End ECM-Workflow für Aktiengeschäfte am Primärmarkt.

Kalenderbasiertes System mit Auftragserfassung, Aggregation, Zuordnung und Buchung

Digitale Auftragserfassung und -zuteilung, Reduzierung von Fehlern und Steigerung der Effizienz von PM/Händlern

Automatische Veröffentlichung von Geschäftsbenachrichtigungen während des gesamten Lebenszyklus eines Angebots

Unterzuteilungen gemäß der internen Zuteilungspolitik des Benutzers

Einbindung interner Rechts-, Compliance- und Überwachungsrichtlinien

OMS-Integration zur Erleichterung der Auftragsbuchung und -abwicklung

Vijay Kedia, President und CEO von FlexTrade, erklärte: Wir freuen uns, FlexNIMS auf den Markt zu bringen. Es ist das einzige Produkt seiner Art, das nahtlos in ein Multi-Asset-EMS und mehrere OMS-Lösungen integriert ist und eine durchgängige Automatisierung der Arbeitsabläufe am Primärmarkt ermöglicht, während es gleichzeitig Risiken reduziert und alle Parteien im vorbörslichen Prozess miteinander verbindet. Mit FlexNIMS können Buy-Side-Firmen das Interesse von PMs an Aktienangeboten erfassen, das Interesse im gesamten Unternehmen bündeln, Compliance-Prüfungen und die Zuteilung automatisieren und schließlich die Geschäfte in ihren OMS-Systemen buchen. Die Stärke dieses Tools beruht auf der engen Zusammenarbeit mit unserem Kunden, Neuberger Berman, und zeigt unser Engagement für Innovation."

Rob Arancio, Head of Trading bei Neuberger Berman, sagte: "Das Team von FlexTrade arbeitete daran, die besonderen Bedürfnisse unserer Firma zu verstehen Wir sind davon überzeugt, dass diese Technologie unseren Kunden zugute kommen wird, da wir effizienter arbeiten können, um die beste Preisgestaltung und Ausführung zu erreichen. Das FlexTrade-Team hat eine End-to-End-Lösung für Kapitalmarktbeteiligungen entwickelt, die eine durchgängige Abwicklung von der Benachrichtigung über ein Geschäft bis hin zur Zuteilung von Aktien im Order-Management-System ermöglicht. Das System ist auf unserer Plattform in Betrieb und hat bereits eine Reihe von Transaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Um mehr über FlexNIMS zu erfahren, besuchen Sie www.flextrade.com oder kontaktieren Sie sales@flextrade.com.

Über FlexTrade

FlexTrade Systems ist der weltweit führende Anbieter von leistungsstarken Handelstechnologien, einschließlich Multi-Asset-Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Aktien, Anleihen, Devisen, Futures und Optionen. Wir sind weltweit für unsere Innovationen bekannt. Unser Flaggschiffprodukt FlexTRADER® ein bahnbrechendes, maklerneutrales Handelssystem für das Ausführungsmanagement steht an der Spitze unseres Angebots an transformativen Lösungen.

Mit einer weltweiten Präsenz in 45 Ländern arbeiten wir eng mit Kunden auf der Kauf- und Verkaufsseite zusammen. Unser Team von über 500 engagierten Softwareentwicklern und Branchenspezialisten entwickelt leistungsstarke, maßgeschneiderte Handelsabläufe für verschiedene Anlageklassen. Unser Engagement für kundenorientierte Innovation führt zu bahnbrechenden Lösungen, die die Handelsleistung steigern.

Über Neuberger Berman

Neuberger Berman wurde 1939 gegründet und ist ein privater, unabhängiger Investmentmanager, der sich im Besitz der Mitarbeiter befindet. Das Unternehmen verwaltet eine Reihe von Strategien darunter Aktien, Anleihen, quantitative und Multi-Asset-Klassen, Private Equity, Immobilien und Hedgefonds für Institutionen, Berater und Privatanleger weltweit. Die Anlagephilosophie von Neuberger Berman basiert auf aktivem Management, engagierter Beteiligung und fundamentaler Forschung, einschließlich branchenführender Forschung zu wesentlichen ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren. Neuberger Berman ist ein PRI Leader, eine Auszeichnung, die an weniger als 1 der Investmentfirmen vergeben wird. Mit Niederlassungen in 26 Ländern verfügt das Unternehmen über ein vielfältiges Team von mehr als 2.750 Fachleuten. Neun Jahre in Folge wurde Neuberger Berman in der Pensions Investments Best Places to Work in Money Management-Umfrage (unter Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern) auf den ersten oder zweiten Platz gewählt. Das Unternehmen verwaltet ein Kundenvermögen von 439 Milliarden Dollar (Stand: 30. September 2023). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.nb.com.

