Bloomreach, die Plattform für grenzenlose E-Commerce-Personalisierung, gab heute die Übernahme von Radiance Commerce bekannt, einer revolutionären, unternehmenstauglichen Conversational-Commerce-Plattform, die auf der neuesten generativen KI basiert. Mithilfe von großen Sprachmodellen (LLMs) führt Radiance Kunden auf ihrer Einkaufsreise durch fachkundigen Verkauf, Produktsuche, Empfehlungen und Erkundung. Mit dem Beitritt zu Bloomreach bringt das Radiance-Team tiefgreifende technische Expertise in den Bereichen KI und Conversational Commerce mit, um Bloomreachs Innovation im Bereich KI für den E-Commerce weiter voranzutreiben.

Die von Radiance angebotene Expertise wird insbesondere die Weiterentwicklung von Bloomreach Clarity vorantreiben, einem Conversational-Shopping-Produkt, das menschenähnliche Produktexpertise in großem Maßstab bietet, wie auf dem Bloomreach 2023 Edge Summit angekündigt wurde. Clarity befindet sich bereits in aktiven Testphasen mit einer Reihe von Unternehmen und wird mit der von Radiance entwickelten bahnbrechenden Konversationstechnologie weiter optimiert.

"Bloomreach setzt voll und ganz auf eine KI-gesteuerte Zukunft für den E-Commerce, und Radiance Commerce trägt entscheidend dazu bei, diese Zukunft zum Leben zu erwecken", sagte Raj De Datta, Mitbegründer und CEO von Bloomreach. "Wir verfügen über den solidesten Handelsdatensatz auf dem Markt und eine auf den Handel zugeschnittene KI, die mit jedem Kanal der Einkaufsreise verbunden ist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir unsere Konversationsfähigkeiten ausbauen und Bloomreach Clarity noch schneller für Unternehmen auf der ganzen Welt verfügbar machen. Wir freuen uns sehr, dass wir die einzigartige Expertise von Radiance für Bloomreach nutzen können."

Radiance Commerce wurde 2017 von Vikas Jha gegründet, der zuvor als Director of Engineering bei Google tätig war. Gemeinsam mit einem Team von Produkt- und Entwicklungsexperten arbeitete Jha jahrelang an der Entwicklung von KI, die das Einkaufen durch Gespräche ermöglicht und Kunden den Zugang zu Beratung und Produktkenntnissen ermöglicht, die bisher nur in Geschäften verfügbar waren. Das Potenzial dieser Technologie wurde im Jahr 2022 voll ausgeschöpft, als beispiellose Entwicklungen im Bereich der generativen KI und der LLMs völlig neue Konversationsmöglichkeiten eröffneten.

"Die Visionen von Radiance Commerce und Bloomreach stimmen perfekt überein und wir freuen uns, unsere Kräfte zu bündeln und uns gemeinsam auf die Reise in die Zukunft des Einkaufens zu begeben", sagte Vikas Jha. "Bloomreach ist ein großer Akteur in der Welt der E-Commerce-Technologie und bedient einen unglaublichen Kundenstamm. Wir sind ein Team von Produktentwicklern mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Indem wir zusammenarbeiten, können wir ein wirklich unglaubliches Conversational-Shopping-Produkt entwickeln und es schnell dem wachsenden Markt zur Verfügung stellen, der es sehnlichst erwartet."

Über Bloomreach

Bloomreach personalisiert das E-Commerce-Erlebnis. Seine Daten-Engine vereint Kunden- und Produktdaten in Echtzeit, damit Unternehmen verstehen, was Kunden wirklich wollen. Indem Sie dieses Verständnis mit jedem Kanal verbinden, wird das E-Commerce-Erlebnis grenzenlos und spiegelt den sich verändernden Kunden beim Einkaufen wider. Verstärkt durch die Geschwindigkeit und den Umfang von Loomi, der KI von Bloomreach für den E-Commerce, schafft dies endlose neue Wege zum Kauf, höhere Rentabilität und schnelles Unternehmenswachstum. Zu den Bloomreach-Produkten gehören: Engagement, eine Marketing-Automatisierungsplattform; Discovery, eine E-Commerce-Suchlösung; Content, ein Headless CMS; und Clarity, ein KI-gestütztes Conversational Shopping. Das Unternehmen verfügt über mehrere KI-Patente und bedient mehr als 1.400 globale Marken, darunter: Williams-Sonoma, Bosch, Puma, und Marks Spencer.

