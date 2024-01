The Modern Data Company, bekannt für seine Expertise in der Entwicklung und Verwaltung fortschrittlicher Datenprodukte, freut sich, seine Auszeichnung als ehrenvolle Erwähnung im "Magic Quadrant for Data Integration Tools" von Gartner bekannt zu geben, die auf unserem führenden Produkt DataOS® basiert.

"Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement für die Produktisierung von Daten und die Revolutionierung von Datenverwaltungstechnologien. Unser Fokus geht über das traditionelle Datenmanagement hinaus. Wir begleiten Unternehmen auf ihrem Weg zur effektiven Nutzung von Daten, zur Erzielung einer greifbaren Rendite für ihre Dateninvestitionen und zur Nutzung fortschrittlicher Technologien wie KI, ML und Large Language Models (LLMs). Diese Anerkennung ist ein Beweis für die Ausrichtung von Modern Data auf die neuesten Branchentrends und unser Engagement, neue Standards bei der Datenintegration und -nutzung zu setzen." Srujan Akula, CEO von The Modern Data Company

Die Aufnahme in den Gartner-Bericht unterstreicht die zentrale Rolle von The Modern Data Company bei der Gestaltung der Zukunft der Datenintegration. Unser innovativer Ansatz, der in DataOS zum Ausdruck kommt, ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität der Datenverwaltung zu bewältigen und Daten in einen strategischen Vorteil zu verwandeln. Durch die Vereinfachung des Datenzugriffs und der Datenintegration versetzen wir Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und ohne Unterbrechung Einblicke und Innovationen zu fördern.

"Die Auszeichnung von Modern Data mit einer lobenden Erwähnung im Gartner MQ für Datenintegration ist ein Beweis für den transformativen Einfluss, den ihre Lösungen auf Unternehmen wie unseres haben. DataOS hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir mehrere Datenquellen integrieren konnten, so dass unsere Teams Zugriff auf die Daten haben, die sie für datengestützte Entscheidungen benötigen." Emma Spight, SVP Technologie, MIND 24-7

The Modern Data Company vereinfacht die Art und Weise, wie Unternehmen Daten verwalten, auf sie zugreifen und mit ihnen interagieren, indem sie ihr DataOS (Datenbetriebssystem) einsetzt, das Datensilos in großem Umfang vereint. Es bietet Ontologieunterstützung, Graphenmodellierung und eine virtuelle Datenebene (z. B. ein Customer 360-Modell). Aus technischer Sicht schließt es die Lücke zwischen dem konzeptionellen und dem physischen Datenmodell. Die Benutzer können konzeptionell definieren, was sie wollen, und die Software durchforstet und integriert die Daten. DataOS bietet einen strukturierten, wiederholbaren Ansatz für die Datenintegration, der die Agilität erhöht und qualitativ hochwertige Ergebnisse gewährleistet. Diese Verlagerung von der traditionellen Pipeline-Verwaltung hin zu Datenprodukten ermöglicht einen effizienteren Datenbetrieb, da jedes "Produkt" für einen bestimmten Zweck und mit standardisierten Schnittstellen entwickelt wurde, was die Konsistenz bei verschiedenen Verwendungen und Anwendungen gewährleistet. Mit DataOS können Unternehmen eine transformative Auswirkung auf ihre Datenstrategien erwarten, die sich durch eine höhere Effizienz und ein robustes Framework für den Umgang mit komplexen Datenökosystemen auszeichnet und mehr und schnellere Iterationen von konzeptionellen Modellen ermöglicht.

Über The Modern Data Company

The Modern Data Company revolutioniert mit seinem Flaggschiffprodukt DataOS® die Erstellung von Datenprodukten. DataOS® wurde entwickelt, um umfassende Datenprodukte zu erstellen und zu verwalten, die die Einführung von Datennetzen fördern und Unternehmen auf dem Weg in eine datengesteuerte Zukunft unterstützen. DataOS befasst sich direkt mit den wichtigsten Herausforderungen von KI/ML und LLM: Sicherstellung der Datenqualität, Skalierung von Rechenressourcen und nahtlose Integration in Geschäftsprozesse. In unserem Bestreben, offene Systeme anzubieten, haben wir eine Spezifikation für eine offene Datenentwicklerplattform erstellt, die in der Branche breite Unterstützung findet. (https://datadeveloperplatform.org/)

Haftungsausschluss

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen, einschließlich des "Magic Quadrant for Data Integration", dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240123229023/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Emanuel Younanzadeh

VP Marketing

The Modern Data Company

Emanuel@tmdc.io

(650)906-1977

https://TheModernDataCompany.com