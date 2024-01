Angesichts von Licht und Schatten in den Quartalsbilanzen großer Konzerne hat die Rekordjagd an den US-Börsen am Dienstag eine Pause eingelegt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum vom Fleck.Der Dow Jones sank um 0,25 Prozent auf 37.905 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4.864 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 gewann 0,43 Prozent auf 17.404 Punkte. Zum Wochenauftakt hatten noch ...

