Crown Bioscience ein Unternehmen von JSR Life Sciences und weltweit tätiges CRO, verkündet stolz, dass seine globalen Laboreinrichtungen eine Reihe jährlicher ISO-Audits vor Ort erfolgreich bestanden haben und somit einen makellosen Eintrag ohne Abweichungen erzielen konnten.

Die erzielten ISO-Standards umfassen:

ISO 9001 Qualitätsmanagement

ISO 14001 Umweltmanagement

ISO 45001 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

ISO 20000 IT-Service-Management

ISO 27001 IT-Sicherheits-Managementsysteme

Über diese Zertifizierungen hinaus erneuerten die Einrichtungen von Crown Bioscience die Akkreditierung durch die Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC), wobei sich seine Einrichtung in Deutschland kürzlich auch die Anerkennung durch das College of American Pathologists (CAP) sicherte.

Die Auditingexperten hoben das Engagement des Unternehmens für Qualität, Gesundheit und Sicherheit sowie das Umweltmanagement durch perfekte Bewertungen in allen Einrichtungen besonders hervor.

Zeitgleich zu diesen Audits führte Crown Bioscience sein Electronic Laboratory Notebook Projekt ein, eine Initiative, die den End-to-End-Laborbetrieb digitalisiert und gleichzeitig die Integrität und Präzision der Labordaten unterstützt und somit das Unternehmen als führenden Akteur auf diesem Gebiet etabliert.

Die anhaltende Entwicklung und Verbesserung der ISO-Managementsysteme und -verfahren unterstreichen die Ausrichtung von Crown Bioscience auf die Bereitstellung von hochwertigen Serviceleistungen, indem die Kundenanforderungen effizient erfüllt und die Zufriedenheit sowohl der Kunden als auch der Mitarbeiter verbessert werden.

Pam Shang, EMBA, Vice President of Global Quality and Regulatory Compliance, erläuterte: "Wir sind äußerst stolz auf unsere gewissenhaften Teams. Ihre ausgezeichnete Arbeit bei den strengen ISO-Audits legt Zeugnis ab für unser Qualitäts- und Sicherheitsengagement, indem es uns in die Lage versetzt, unsere Kunden weltweit noch besser zu bedienen. Wir sind der Überzeugung, dass diese Erfolge unser Wachstum fördern und die Beziehungen zu unseren bestehenden Kunden vertiefen werden.''

Crown Bioscience ist hocherfreut, diese Anerkennungen zu erhalten, die den unerschütterlichen Einsatz des Unternehmens für Exzellenz unterstreichen. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass diese Errungenschaften den Weg für anhaltenden Erfolg und eine weitere Expansion in der präklinischen grundlagenassoziierten Wissenschaft ebnen werden mit globalen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Zukunft der Präzisionsmedizin.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges CRO, das präklinische und translationale Plattformen anbietet, um unsere Kunden bei ihrer Forschung und Entwicklung im Bereich der Onkologie und Immunonkologie zu unterstützen. Wir sind das einzige präklinische CRO, das mit der bewährten Hubrecht Organoid-Technologie Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tumor-Organoide anbietet. Wir verfügen über mehr als 600 Organoid-Modelle, die 22 Krebsindikationen abdecken. Zudem haben wir die größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung der Welt entwickelt. Unser Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung unserer Kunden bei der Entwicklung neuartiger Therapien, um die Chancen zu maximieren, dass Patienten die richtige Behandlung zum richtigen Zeitpunkt erhalten. Crown Bioscience wurde 2006 gegründet und unterhält 13 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

