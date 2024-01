DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Alibaba stützen HSI

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien lässt sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz ausmachen. Auf dem japanischen Aktienmarkt lasten Zinserhöhungsängste. In Schanghai drücken Zweifel an einer tragfähigen Erholung der heimischen Wirtschaft von dem pandemiebedingten Einbruch die Kurse. Der Aktienmarkt in Hongkong wird derweil gestützt von Kursgewinnen des Schwergewichts Alibaba.

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 1,0 Prozent. Die Bank of Japan (BoJ) hatte zwar am Dienstag an ihrer ultralockeren Geldpolitik zunächst festgehalten, während der anschließenden Pressekonferenz stimmte BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda die Märkte jedoch vorsichtig auf ein mögliches Ende der Negativzinsen ein.

In Schanghai tendiert der Composite-Index kaum verändert, nachdem am Vortag ein Bericht gestützt hatte, demzufolge die zuständigen Stellen mit geeigneten Maßnahmen dem Ausverkauf an den chinesischen Börsen entgegenwirken wollen. Beobachter halten es jedoch für wenig wahrscheinlich, dass ein Aktienstabilisierungsfonds eingerichtet wird, denn die chinesische Regierung konzentriere sich eher auf die Unterstützung der Realwirtschaft.

Der Hang-Seng-Index steigt in Hongkong um 1,1 Prozent. Alibaba verbessern sich um 5 Prozent, nachdem bekannt geworden ist, dass die beiden Unternehmensgründer Jack Ma und Joseph Tsai ihre Anteile an dem Unternehmen kräftig aufgestockt haben.

Der australische Aktienmarkt beendete den Handel 0,1 Prozent im Plus, gestützt von deutlichen Kursgewinnen im Bergbausektor. Die schwergewichteten Banken wurden jedoch verkauft. Anleger trennten sich daneben auch von Technologiewerten. Woodside Petroleum fielen um 0,4 Prozent, obwohl das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr eine Rekordmenge an Öl gefördert und das obere Ende des Prognosekorridors erreicht hat. Zu den im September öffentlich gemachten Fusionsgesprächen mit Santos gab es derweil keine Neuigkeiten. Die Verhandlungen befänden sich immer noch in einem frühen Stadium, hieß es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.519,20 +0,1% -0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.167,00 -1,0% +9,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.470,64 -0,3% -0,3% 07:00 Schanghai-Comp. 2.769,79 -0,0% -6,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 15.519,25 +1,1% -12,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.138,72 +0,1% -2,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.502,53 +0,4% +2,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0864 +0,1% 1,0854 1,0914 -1,6% EUR/JPY 160,61 -0,3% 161,05 160,66 +3,2% EUR/GBP 0,8551 -0,1% 0,8556 0,8563 -1,4% GBP/USD 1,2704 +0,2% 1,2684 1,2745 -0,2% USD/JPY 147,82 -0,4% 148,39 147,17 +4,9% USD/KRW 1.338,63 +0,1% 1.337,55 1.332,72 +3,1% USD/CNY 7,0931 +0,0% 7,0900 7,1675 -0,1% USD/CNH 7,1729 +0,1% 7,1671 7,1686 +0,7% USD/HKD 7,8220 -0,0% 7,8220 7,8214 +0,1% AUD/USD 0,6575 -0,1% 0,6581 0,6608 -3,4% NZD/USD 0,6104 +0,1% 0,6101 0,6114 -3,4% Bitcoin BTC/USD 39.732,31 +0,8% 39.427,74 39.978,26 -8,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,34 74,37 -0,0% -0,03 +3,0% Brent/ICE 79,51 79,55 -0,1% -0,04 +3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.024,93 2.029,28 -0,2% -4,36 -1,8% Silber (Spot) 22,40 22,43 -0,1% -0,02 -5,8% Platin (Spot) 905,28 904,00 +0,1% +1,28 -8,7% Kupfer-Future 3,81 3,79 +0,3% +0,01 -2,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

