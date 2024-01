Europas größter Softwarekonzern SAP hat am späten Mittwochabend seinde Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres vorgelegt. Dabei konnte der Konzern die Erwartungen leicht übertreffen. Gleichzeitig will das Unternehmen im neuen Jahr und darüber hinaus kräftig Gas geben. SAP kündigte darüber hinaus einen Großumbau an. Rund 8.000 Stellen sollen betroffen sein. SAP will damit in Zukunft einen noch größeren Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) legen.SAP hat im Schlussquartal beim ...

