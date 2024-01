Die Aktien von Deutz haben in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. Seit Freitag steht für die Papiere des Motorenbauers ein Plus von mehr als 20 Prozent zu Buche. Der Verkauf der Bootsmotorentochter Torqeedo an Yamaha Motor kam bei den Investoren gut an. Analysten hoben im Anschluss die Kursziele weiter an.Deutz hatte Torqeedo im Jahr 2017 übernommen. Das auf Elektro-Bootsmotoren ausgerichtete Unternehmen hatte die Zahlen des Motorenherstellers zuletzt belastet. Daher hat der Vorstand nun einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...