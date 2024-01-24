BERENBERG HEBT ZIEL FüR AXA AUF 40 (37,30) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET MEDACTA MIT 'BUY' - ZIEL 150 CHFHSBC SENKT KUEHNE + NAGEL AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 235 (250) CHFHSBC SENKT STELLANTIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (24) EURRBC HEBT ZIEL FüR RICHEMONT AUF 130 (125) CHF - 'SECTOR PERFORM'UBS SENKT ZIEL FüR BBVA AUF 10,10 (10,40) EUR - 'BUY'UBS SENKT ZIEL FüR SANTANDER AUF 5,20 (5,50) EUR - 'BUY' DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT FLATEXDEGIRO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13 (9) EURJEFFERIES HEBT ZIEL FüR AIRBUS AUF 170 (150) EUR - 'BUY'RBC HEBT ZIEL FüR VOLKSWAGEN VORZüGE AUF 146 (140) EUR - 'OUTPERFORM'UBS SENKT SILTRONIC AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 78 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...