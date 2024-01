Der DAX hat sich am Dienstag kaum bewegt gezeigt. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 16.627,09 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte es aber wieder nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,7 Prozent höher auf 16.737 Punkte.Gute Stimmung kommt insbesondere vom Technologiesektor. Der Streamingkonzern Netflix hat am Vorabend starke Quartalszahlen vorlegen können. Anleger hoffen nun auf weitere gute Nachrichten bei der Zahlenvorlage der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...