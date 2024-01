DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

SAP hat bei seinem Cloud-Wachstum im vierten Quartal einen Endspurt hingelegt. Die währungsbereinigte Wachstumsrate der Cloud-Erlöse beschleunigte sich auf Basis konstanter Wechselkurse auf 25 Prozent von 23 Prozent im Vorquartal. Die Markterwartungen erfüllte der Softwarekonzern. SAP will sich mit einem Umbauprogramm im laufenden Jahr auf strategische Wachstumsbereiche konzentrieren und operative Synergien heben. Betroffen von dem Programm, für das Kosten von rund 2 Milliarden Euro anfallen werden, seien 8.000 Stellen, teilte der Softwarekonzern. Per Saldo sollen aber kaum Stellen wegfallen. Die Mittelfristziele passt SAP unterdessen an die Auswirkungen des Umbauprogramms und an die neue Zusammensetzung einer zentralen Kennziffer an. 2025 erwartet SAP nun ein nicht nach IFRS ermitteltes Betriebsergebnis (non-IFRS) von rund 10 Milliarden Euro. Bisher war der Konzern von 11,5 Milliarden Euro ausgegangen.

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22 Operative Marge 29,6 -- 29,9 -- 31,7 Umsatzerlöse 8.468 +5% 8.324 +3% 8.064 Cloud- und Softwareerlöse 7.386 +6% 7.220 +3% 6.978 Softwarelizenzen 841 -7% 618 -32% 907 Softwaresupport 2.846 -5% 2.867 -4% 2.993 Clouderlöse 3.699 +20% 3.719 +21% 3.078 Operatives Ergebnis 2.510 -2% 2.473 -3% 2.560 Ergebnis nach Steuern* 1.626 +61% 1.852 +84% 1.008 Ergebnis je Aktie 1,41 +44% 1,64 +67% 0,98 Current Cloud Backlog 13.745 +25% -- -- 11.024 * aus fortgeführten Geschäftsbereichen Ausblick 2024 - das Unternehmen erwartet: (Non-IFRS, währungsbereinigt) - Clouderlöse in einer Spanne zwischen 17,0 und 17,3 Mrd Euro (2023: 13,66 Mrd Euro), entspricht einer Wachstumsrate von 24% bis 27% - Cloud- und Softwareerlöse in einer Spanne zwischen 29,0 und 29,5 Mrd Euro (2023: 26,93 Mrd Euro), entspricht einer Wachstumsrate von 8% bis 10% - das Betriebsergebnis in einer Spanne zwischen 7,6 und 7,9 Mrd Euro (2023: 6,51 Mrd Euro, auf Basis der aktualisierten Definition des Betriebsergebnisses), entspricht einer Wachstumsrate von 17% bis 21%

TAGESTHEMA II

Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben mehr verdient als am Markt erwartet wurde. Dies sei vor allem auf unterjährige Projektverschiebungen in allen Geschäftsbereichen und eine weiter positive Marktdynamik zurückzuführen. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023/24 bestätigte der DAX-Konzern. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 23,9 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 12,6 Prozent auf 7,65 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten erreichte 208 Millionen Euro, nach einem Verlust von 282 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten der Mitteilung zufolge mit einem Umsatz von 7,36 Milliarden Euro und einem Verlust von 106 Millionen Euro gerechnet.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23/24 ggVj 1Q23/24 ggVj 1Q22/23 Auftragseingang Konzern 15.381 +21% 12.393 -3% 12.727 - Gas Services 4.096 +9% 3.566 -5% 3.751 - Grid Technologies 8.236 +31% 5.910 -6% 6.309 - Transformation of Industry 1.638 +36% 1.434 +19% 1.204 - Siemens Gamesa 1.565 -3% 1.626 +1% 1.609 Umsatz Konzern 7.649 +8% 7.357 +4% 7.064 - Gas Services 2.670 +3% 2.508 -3% 2.588 - Grid Technologies 2.082 +31% 1.947 +22% 1.593 - Transformation of Industry 1.140 +15% 1.077 +8% 995 - Siemens Gamesa 2.043 +2% 1.958 -2% 2.008 Ergebnis bereinigt Konzern 208 -- -106 -- -282 - Gas Services 313 -3% 285 -12% 323 - Grid Technologies 213 +87% 157 +38% 114 - Transformation of Industry 105 +84% 64 +12% 57 - Siemens Gamesa -426 -- -576 -- -759 Ergebnis-Marge bereinigt Konzern 2,7 -- -1,4 -- -4,0

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q

07:30 AT/Andritz AG, Kapitalmarkttag

08:00 GB/Easyjet plc, Zwischenbericht 1Q

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q

15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/RWE AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,4 zuvor: 44,8 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 42,5 zuvor: 42,1 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,4 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 43,8 zuvor: 43,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,8 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 44,8 zuvor: 44,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,6 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,4 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 46,2 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,4 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 47,2 zuvor: 47,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.843,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.908,25 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 17.616,50 +0,5% Nikkei-225 36.226,48 -0,8% Schanghai-Composite 2.803,99 +1,2% Hang-Seng-Index 15.619,06 +1,7% +/- Ticks Bund -Future 133,96% +6 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.627,09 -0,3% DAX-Future 16.771,00 -0,1% XDAX 16.660,38 -0,0% MDAX 25.839,05 +0,4% TecDAX 3.288,63 -0,5% EuroStoxx50 4.465,91 -0,3% Stoxx50 4.058,75 -0,4% Dow-Jones 37.905,45 -0,3% S&P-500-Index 4.864,60 +0,3% Nasdaq-Comp. 15.425,94 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,90% -55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Aufschlägen starten. Neue Rekordstände an Wall Street stützen die Stimmung, genauso wie anhaltende Hoffnungen auf neue Stützungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft. Derweil nimmt die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks Fahrt auf. Der erste Eindruck ist überwiegend positiv. Beobachter sind optimistisch, dass die Marktschätzungen geschlagen werden können. Daneben richten sich die Blicke zunehmend auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. Es gilt als ausgemacht, dass die EZB ihre Politik bestätigen wird. Der Fokus liegt daher auf dem Ausblick.

Rückblick: Etwas leichter - Die anfängliche Dynamik der Kursgewinne nach neuen Rekorden an der Wall Street ebbte schnell ab. Akteure warteten gespannt auf die EZB-Sitzung am Donnerstag, die für stärkere Impulse sorgen könnte. Im Fokus steht dabei der Zinsausblick angesichts am Markt herrschender Zinssenkungsfantasie. Ericsson schlossen nach Vorlage der Viertquartalszahlen 3,7 Prozent fester. Jefferies strich die verbesserte Bruttomarge heraus. Logitech brachen um 8,7 Prozent ein. Der Computerzuberhöranbieter hatte zum neunten Mal in Folge niedrigerer Umsätze mitgeteilt. Dazu sei der Ausblick nicht so deutlich angehoben worden wie vom Markt erwartet, hieß es. Swatch büßten 4,6 Prozent ein. Der Uhrenhersteller verdiente 2023 zwar dank höherer Umsätze mehr; allerdings habe der Markt auch hier mehr erwartet, hieß es. Die Deutsche Bank bemängelte die gestiegenen Lagerbestände.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

