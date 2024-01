Automobilaktien, allen voran jene des Wolfsburger Volkswagen-Konzerns, waren am Dienstag heiß begehrt, setzten sich an die DAX-Spitze, gewannen kräftig an Wert hinzu. Ausgangspunkten waren Aussagen des Managements. In einer Telefonkonferenz mit Analysten versprühte es mit Blick auf die jüngste Entwicklung des Geschäfts Optimismus. Das war ein starker Tag für Automobilwerte. Positiv aufgenommene Aussagen von Volkswagen im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten haben am Dienstag der gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...