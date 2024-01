Nvidia 0.68% AlgoNerd (ALGO2): Ich habe Nvidia am 7.8.23 in mein Wikifolio "Algorithmic Asset Management II" aufgenommen. Diese Position befindet sich gegenwärtig in meinem Wikifolio mit 34,2% im Plus. Innerhalb eines Jahres hat sich diese Aktie fast verdreifacht (in Dollar). https://www.boerse-online.de//nachrichten/aktien/mega-chance-warum-chip-aktien-wie-asml-tsmc-oder-nvidia-zukuenftig-noch-weiter-steigen-20348296.html (23.01. 23:15) >> mehr comments zu Nvidia: www.boerse-social.com/launch/aktie/nvidia RWE 0.75% Digedag (KWD2022): Aufstockung RWE aufgrund Potential und Dividende (23.01. 22:44) >> mehr comments zu RWE: www.boerse-social.com/launch/aktie/rwe_ag_stammaktien_on Nvidia 0.68% Th96tr (ARTINT): Wie angekündigt ...

