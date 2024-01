Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Tongwei Gene stellt Tongwei-Zellen her, auf deren Grundlage der G12R entwickelt wird. Am 18. Januar 2024 feierte die neue G12R-Serie von Tongwei Solar in Frankfurt am Main, Deutschland, ihr Debüt in Europa. Während der Einführungsveranstaltung stellte das Unternehmen sein Flaggschiffprodukt G12R offiziell dem europäischen Markt vor.Tongwei Gene lässt die G12R-Serie Wirklichkeit werdenG12R mit Standardgröße: Die G12R-Serie ist ein Meilensteinprodukt auf Basis von Siliziumwafern mit der neuesten Standardgröße der Branche (2382 x 1134 mm). Es gilt als optimales Benchmark-Produkt für verschiedene Anwendungsszenarien.G12R mit höherer Rendite: Die G12R-Serie nutzt die Vorteile großer rechteckiger Wafer in Bezug auf Technologie und Effizienz voll aus und bringt die Eigenschaften der niedrigen Kosten und der hohen Rendite, die den Modulen von Tongwei Solar innewohnen, perfekt zur Geltung. Die G12R-Serie bietet eine Reduzierung der BOS-Kosten um 2,01 % und eine Verringerung der Stromgestehungskosten um 1,19 %.Tongwei Gene stärkt die N-Typ-ÄraWas die G12R-Serie und die zukünftige Entwicklung von Tongwei Solar betrifft, zeigte sich Li Yan, stellvertretende Geschäftsführerin für Modulvertrieb bei Tongwei Co., Ltd., zuversichtlich. Sie erklärte, dass Tongwei Solar den Geist der "Jagd nach dem Licht" aufrechterhält und gleichzeitig die N-Typ-Ära neu belebt. Mit der G12R-Serie, die Tongwei-Zellen als Träger enthält, möchte Tongwei Solar Tongwei Gene einem breiteren Markt in der europäischen Region zugänglich machen.Eine 42-jährige Reise der "Jagd nach dem Licht" fördert das herausragende Tongwei Gene: Mit den doppelten Vorteilen von Siliziummaterialien und Zellproduktion sowie einem innovativen Modell, das sich an Marktveränderungen anpasst, hat Tongwei Solar das Tongwei Gene perfektioniert. Durch die Festlegung der Entwicklungsstrategie für den Modulsektor im Jahr 2022 hat Tongwei Solar die Kontrolle über die gesamte PV-Industriekette erlangt.Die TNC-Technologie veranschaulicht Tongwei Gene: Seit dem Einstieg in den Bereich der neuen Energien hat Tongwei Solar wissenschaftlich-technische Innovationen in seine Entwicklung integriert. Im Modulbereich übernahm Tongwei Solar die Federführung bei der Bewältigung technischer Herausforderungen. Mit der branchenweit ersten großformatigen Pilotproduktionslinie mit PECVD-Poly-Technologie, die im eigenen Haus entwickelt wurde, überstieg die durchschnittliche Produktionseffizienz derzeit der Zellen 26,2 %.Tongwei Gene ermöglicht seine globale Expansion durch intelligente Fertigung: Das Debüt der G12R-Serie in Europa bedeutet einen weiteren Durchbruch in der globalen Strategie von Tongwei Solar. Es repräsentiert den Anspruch des Unternehmens, PV-Technologie in Haushalte zu bringen, verschiedene Branchen zu stärken und die europäische PV-Industrie in die brandneue N-Typ-Ära zu führen.Kontakt:Web:https://en.tw-solar.com/ Email: sales@tongwei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2323373/Tongwei_Solar.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tongwei-gene-starkt-die-n-typ-ara-mit-der-in-europa-erstmals-vorgestellten-g12r-serie-302042892.htmlOriginal-Content von: Tongwei Solar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173235/5698339