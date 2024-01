FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy steuern am Mittwoch nach vorgelegten Eckdaten auf ein Mehrmonatshoch zu. Im vorbörslichen Handel zeichnet sich ein erstmaliger Sprung über die 13-Euro-Marke seit Mitte September ab: Auf der Plattform Tradegate wurden sie zuletzt zu 13,23 Euro gehandelt. Dies war im Xetra-Vergleich ein Plus von 6,5 Prozent. Schon am Vortag hatten sie deutlich zugelegt und damit die Basis für das Mehrmonatshoch gelegt.

Der Energietechnikkonzern hat im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Als Gründe wurden vor allem unterjährige Projektverschiebungen und eine weiterhin positive Marktdynamik in wichtigen Geschäftsbereichen genannt. Analysten und Börsianer erwähnten allerdings auch, dass der Konzern beim Ausblick mit einer Bestätigung vorsichtig bleibe. Laut dem JPMorgan-Analysten Akash Gupta könnte dies ein Indiz dafür sein, dass die überraschend gute Entwicklung mit der Saisonalität des Geschäfts zusammenhängt./tih/stk