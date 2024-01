Der europäische Software-Gigant SAP hat am Mittwochabend seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Die Erwartungen der Analysten wurden zum Teil leicht übertroffen, zudem kündigte SAP ambitionierte Pläne an. Die Ergebnisse kommen am Markt gut an.Trotz eines Rückgangs des operativen Ergebnisses um zwei Prozent auf 2,51 Milliarden Euro - hauptsächlich aufgrund des starken Euro - lag das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...