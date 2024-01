Tulfes (ots) -Das übersichtliche Familienskigebiet Glungezerbahn bietet SkifahrerInnen in der Ferienregion Hall-Wattens (www.hall-wattens.at) abwechslungsreiches Pistenvergnügen. Aber auch Rodler und Winterwanderer genießen das winterliche und stets aussichtsreiche Angebot am Berg.Pistenspaß am GlungezerIdeal präparierte Pisten, traumhafte Panoramablicke und die komfortable Kombibahn: Das ist das Familienskigebiet am Glungezer. Der Tulfer Hausberg zählt zu den schönsten Aussichtsbergen des Landes - mit atemberaubenden Ausblicken auf das gegenüberliegende Karwendelmassiv und weit in das Inntal hinein. Das angenehm übersichtliche Skigebiet Glungezerbahn ist besonders bei Genussskifahrern, Skitourengehern und Familien mit Kindern beliebt.Die Tourengeher- und Rodelabende finden jeden Dienstag und Donnerstag statt - dann ist die Gondelbahn bis zur Mittelstation bis 22.15 Uhr in Betrieb.Panorama-Rodelbahn für kurvenreichen Spaß abseits der PisteDer "Tulfein Express" bringt Rodler von der Mittelstation Halsmarter bis hinauf auf 2000 Meter Seehöhe. Ein schneesicheres Vergnügen! Hinunter geht es auf über 3,5 Kilometern Länge und zehn Kehren zurück hinunter bis zur Mittelstation. Neben speziellen, attraktiven Tickets für Rodler gibt es auch einen Rodelverleih direkt an der Mittelstation.Attraktive Skipauschalen wie das Skipackage Glungezer mit 4 Übernachtungen und 3-Tagesskipass versüßen das Skivergnügen. Alle Packages findet man unter www.hall-wattens.at/winterurlaubAlle Informationen zum Skigebiet Glungezer finden Sie unter www.glungezerbahn.atPressekontakt:Glungezerbahn GesmbH & Co KGGlungezerstraße 146075 TulfesTel.: +43 (0)664 1579081info@glungezerbahn.atwww.glungezerbahn.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70525/5698358