Mit überraschend starken vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 hat Siemens Energy am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Die Aktie legt im frühen Handel rund acht Prozent zu und klettert damit auf den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres. Auch die ersten Experten haben sich bereits geäußert.Angesichts von Projektverschiebungen im Jahresverlauf und einer anhaltend positiven Marktdynamik in den Bereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...