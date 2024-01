Drei Prozent hat die Amazon-Aktie 2024 zugelegt. Nicht schlecht für einen Wert, der im vergangenen Jahr bereits 81 Prozent gestiegen ist. Am Dienstag ging Amazon mit plus 0,6 Prozent auf 156,02 Dollar aus dem Handel und kratzt nun wieder am 52-Wochen-Hoch. Jetzt wartet die Börse gespannt auf die Quartalszahlen.

