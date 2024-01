Spelle (ots) -Für mehr Komfort und Gesundheit und weniger Lärm in der Fahrerkabine sind die Maschinenfabrik KRONE und das auf Akustiklösungen spezialisierte Hamburger Technologieunternehmen recalm eine strategische Partnerschaft eingegangen. Zusätzlich hat KRONE über die Silver Crown Capital in recalm investiert.Dank der einzigartigen Active Noise Cancelling-Technologie von recalm namens ANCOR wird in Zukunft eine signifikante Reduktion des Geräuschpegels und eine völlig neue Dimension von Entertainment, Kommunikation und Komfort in der Fahrerkabine möglich.Das nachrüstbare ANCOR System ist an der Kopfstütze verbaut und arbeitet mit mehreren Mikrofonen und Lautsprechern. Die Mikrofone nehmen die vorhandenenUmgebungsgeräusche auf, während die Lautsprecher gegenphasige Schallsignaleabgeben. Hierdurch heben sich die Schallwellen gegenseitig auf und niederfrequente, störende Töne werden unterdrückt.Das Besondere: ANCOR funktioniert im Freifeld, d.h. ganz ohne Kopfhörer und schafft um den Kopf des Fahrers somit eine "Ruhezone" von 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser, in welcher das Maschinengeräusch deutlich reduziert wird."Gemeinsam mit recalm wollen wir neben den gesundheitlichen Aspekten auch den Komfort und die Kommunikation in der Kabine revolutionieren und damit den Fahrer deutlich entlasten", so Guido Ringling, Geschäftsführer der Silver Crown Capital.Über recalmDie Mission von recalm ist es, Lärm in Klang zu verwandeln und dadurch die Lebensqualität zu steigern. Das Unternehmen produziert Kommunikationssysteme mit der bahnbrechenden ANCOR (Active Noise Cancelling) Technologie, die gefährlichen Lärm um mehr als 50 % reduziert. Das ANCOR-System wird in Land-, Bau- und Forstmaschinen, Automobilen und Flugzeugen eingesetzt.www.recalm.comÜber KRONEDie Maschinenfabrik Bernard Krone aus dem emsländischen Spelle zählt zu den weltweit führenden Herstellern im Bereich Grundfuttererntetechnik. Das Produktportfolio umfasst u.a. Feldhäcksler und Hochleistungs-Mähaufbereiter.www.krone-agriculture.comDownload Bildmaterialhttps://ots.de/xUkx7wPressekontakt:Markus Steinwendner, KRONEmarkus.steinwendner@krone.deSlaven Marinovic, recalmmarketing@recalm.comOriginal-Content von: recalm GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173232/5698415