Der angeschlagene Energiekonzern Siemens Energy macht Fortschritte und schreibt schwarze Zahlen. Der Aktienkurs schnellt hoch.Siemens Energy meldete am späten Dienstag vorläufige Finanzergebnisse für das erste Quartal, die die Markterwartungen übertrafen. Das Marktumfeld sei weiterhin positiv, vor allem in den Bereichen Gas und Netztechnologie, erklärte der Energieausrüstungshersteller, der sich von einer schweren Windturbinenkrise erholt. Die in Frankfurt notierten Aktien des Münchner Konzern stiegen nach den Nachrichten um 5,2 Prozent, sehr zur Freude der Investoren. Zuvor hatten monatelang negative Ankündigungen rund um das Onshore-Windturbinengeschäft der Gruppe, wo Qualitätsprobleme …