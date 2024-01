DAX bricht aus - SAP und Siemens Energy stark.

Unternehmen im Fokus

Netflix konnte den Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Qurtal deutlich steigern und gewann weltweit 13 Millionen Kunden hinzu. Das Papier legte nachbörslich zu. SAP will sich künftig stärker auf den KI-Bereich fokusieren, "Mit dem geplanten Transformationsprogramm verlagern wir verstärkt Investitionen in strategische Wachstumsbereiche, in erster Linie in KI", sagte Vorstandschef Christian Klein. "Damit werden wir auch zukünftig wegweisende Innovationen entwickeln und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftsprozesse verbessern." Die Pläne kamen bei den Investoren gut an. Siemens Energy hat gestern nach Börsenschluss vorläufige Zahlen veröffentlicht. Beim Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis vor Sondereffekten übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten. Zalando kann den dritten Tag in Folge zulegen. Gefragt waren anfänglich zudem Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.822/16.960/17.000 Punkte Unterstützungsmarken: 16.458/16.542/16.586/16.687/16.700/16.769/Punkte Der DAX® eröffnete erneut mit einem Gap nach oben. Dieses Mal ging es bis auf 16.800 Punkte nach oben. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index auf diesem Level halten und bestätigte damit den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Das jüngste Hoch bei 16.822 Punkten bremst die Aufwärtsbewegung aktuell. Gelingt der Ausbruch über das Level, könnten weitere Kaufimpulse folgen und der Index in Richtung 16.960/17.000 Punkte steigen. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 16.542 und 16.687 Punkten.