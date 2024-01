Positive Analystenstimmen sorgen für kräftigen Rückenwind bei der VW-Aktie. Nach einem Kursplus von knapp sechs Prozent am Dienstag geht die Rallye am Mittwoch weiter. Barclays hat eine optimistische Prognose für Aktien im Jahr 2024 abgegeben und erwartet höhere, aber moderatere Renditen als die außergewöhnlichen Gewinne des letzten Jahres. Die Investmentbank ist der Ansicht, dass Aktien noch Spielraum nach oben haben, wenn sich die Inflation weiter verlangsamt und die Zentralbanken die Zinssätze schließlich senken können. Auf ihrer europäischen "Conviction with Catalysts"-Liste findet sich auch Volkswagen. Barclays glaubt, dass Volkswagen 2024 nach den katastrophalen Jahren 2023 und 2022 …