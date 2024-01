© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Plug Power hat die größte Anlage für flüssigen grünen Wasserstoff auf dem US-Markt in Betrieb genommen. Das teilte der Wasserstoff-Spezialist im Rahmen seines jährlichen Business Updates mit. Wie Plug Power mitteilt, handelt es sich dabei um die größte elektrolytische Anlage zur Herstellung von Flüssigwasserstoff und den größten PEM-Elektrolyseur, der in den USA in Betrieb ist. Die Anlage in Woodbine, Georgia, ist für die Produktion von 15 Tonnen flüssigem Elektrolyse-Wasserstoff pro Tag (TPD) ausgelegt, also genug, um etwa 15.000 Gabelstapler pro Tag zu betreiben. Diese neue Anlage wird die Versorgung mit Flüssigwasserstoff verstärken, der derzeit an Plug-Kunden für Materialtransport, …