Die seit Ende vergangenen Jahres gestiegenen Erwartungen an schnell sinkende Leitzinsen in der Eurozone schlagen sich zunehmend in den Prognosen der Analysten nieder. Das bekommt dieser Tage auch die Deutsche Bank zu spüren. Heute senken die nächsten Experten ihr Kursziel.Am 1. Februar werden die Zahlen zum abgelaufenen, vierten Quartal und für das Gesamtjahr 2023 erwartet. Die Analysten von Warburg Research haben sich jetzt im Vorfeld die Aktie noch einmal unter die Lupe genommen und melden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...