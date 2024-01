NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Als sehr stark bezeichnete Analyst Janardan Menon in einer ersten Reaktion am Mittwoch den Auftragseingang. Mit 9,2 Milliarden Euro liege dieser um 165 Prozent über der Konsensschätzung. Dies stütze den starken Ausblick auf 2025. In diesem Jahr rechnet Menon mit einem Wachstum des Ausrüsters für die Halbleiterfertigung von fünf Prozent, was ASML leicht schaffen sollte. "Wir bleiben starke Käufer von ASML", lautete sein Fazit./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 01:55 / ET0 Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 01:55 / ET

