Die Tesla-Aktie hat sich von ihren Rekordständen lange verabschiedet, notiert aber noch immer auf einem recht ordentlichen Niveau. Zudem konnte das Unternehmen das vergangene Jahr erfolgreich abschließen und so manche Analystenerwartung klar übertreffen. Die große Frage an der Börse lautet nun, ob auch 2024 von Erfolg gekrönt sein wird. Die Analysten von Morgan Stanley haben da so ihre Zweifel.Anzeige:Wie der "Business Insider" berichtet, erkennen die Experten gleich mehrere große Herausforderungen für Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...