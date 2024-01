Die Tesla-Aktie notiert am Mittwoch ein wenig fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 194,56 Euro. Ein Kursgewinn in Höhe von 1,84 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt bei 194,56 Euro. Der heutige Kurs von Tesla ist längst nicht der höchste in der Börsengeschichte des Anteilsscheins.

Den vollständigen Artikel lesen ...