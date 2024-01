Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Für Fredrik Harkort von Cleverly geht es nicht ohne Reflexionszeit und Spotify. Was außerdem nicht fehlen darf, erzählt er im Rahmen unserer "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie. Fredrik Harkort, Jahrgang 1979, lebt mit seiner Familie in Berlin. Als ihre Tochter 2020 eingeschult wurde, haben sich Fredrik und seine Frau Julia Harkort intensiv mit den Themen rund um Schule und Bildung beschäftigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...