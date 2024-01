Die Puma-Aktie steht am Mittwoch stark unter Druck. Am Vormittag verliert der Titel von Deutschlands zweitgrößtem Sportartikelhersteller sieben Prozent. Der Grund sind die vorläufigen Zahlen für 2023. Belastend auf die Bilanz hat sich laut dem Unternehmen die Entwicklung in Argentinien ausgewirkt.Puma-CEO Arne Freundt verwies in der Mitteilung vom Mittwoch insbesondere auf "die signifikante Abwertung des Argentinischen Peso Mitte Dezember."2023 ist der währungsbereinigte Umsatz um etwa 6,6 Prozent ...

