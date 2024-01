FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Airbus geht es nach der jüngsten Rekordjagd am Mittwoch erst einmal in die andere Richtung. Unter den schwächsten Werten im Dax verloren sie zuletzt 1,7 Prozent, nachdem sie am Vortag zum Handelsstart mit 150,70 Euro so hoch gestiegen waren wie nie zuvor.

Analystin Milene Kerner von der britischen Investmentbank Barclays bleib zwar bei ihrem "Overweight"-Votum und erhöhte das Kursziel von 152 auf 154 Euro, zeigte sich aber zurückhaltend mit Blick auf die erwartete Unternehmensprognose für 2024. Der erste Ausblick unter dem neuen Finanzvorstand Thomas Toepfer dürfte angemessen vorsichtig ausfallen, so die Analystin. Er könnte sogar die Konsensschätzungen verfehlen.

Erst am Vorabend hatte UBS-Analst Ian Douglas-Pennant die Leser seiner Studie auf einen schwachen Airbus-Ausblick eingestellt. Der Experte bewertet die Aktien bei einem Kursziel von 110 Euro mit "Sell"./ajx/mis