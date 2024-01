Unterföhring (ots) -24. Januar 2024. Exklusive Preview und Free-TV-Premiere: Joyn und ProSieben zeigen die US-Serien "Ted" und "Quantum Leap".Bereits ab Montag, 5. Februar 2024, sind die neuen US-Serien auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, exklusiv und sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar. Ab Montag, 12. Februar 2024 startet um 20:15 Uhr die Comedy-Serie "Ted" - die Vorgeschichte der gleichnamigen Blockbuster von Seth MacFarlane mit Mark Wahlberg und Mila Kunis in den Hauptrollen auf ProSieben. In der Comedy-Serie geraten der sprechende und rüpelhafte Teddy-Bär Ted und sein Freund John Bennett (Max Burkholder) immer wieder in Schwierigkeiten. Der Plan dem Teddy Disziplin in einer Highschool zu vermitteln, geht gewaltig schief. Um 22:15 Uhr, zeigt ProSieben die US-Serie "Quantum Leap" und setzt die Geschichte um die Zeitreise-Maschine der Kultserie "Zurück in die Vergangenheit" 30 Jahre später fort.Die neuen US-Serien "Ted" und "Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit" ab 5. Februar auf Joyn abrufbar. ProSieben zeigt die US-Serien, sowie neue Folgen von "Die Simpsons", ab 12. Februar, montags ab 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.Der Montag ab 12. Februar auf ProSieben im Überblick:20:15 Uhr - Start der neuen Serie "Ted" (Doppelfolgen) als Free-TV-Premiere21:15 Uhr - Neue Folgen "Die Simpsons" (Doppelfolgen) als Free-TV-Premiere22:15 Uhr - Start der neuen Serie "Quantum Leap" als Free-TV-PremierePressekontakt:Stella LosackerEntertainment Content Communicationsphone: +49 89 95 07- 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: Alexandra.Schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5698601