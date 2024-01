Bonn (ots) -



Anfang Januar verkündeten Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter die Parteigründung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), am Samstag, 27. Januar 2024, folgt der Gründungsparteitag. phoenix berichtet ab 10.00 Uhr live aus dem ehemaligen Großraumkino Kosmos an der Karl-Marx-Allee in Berlin. phoenix-Moderator Marc Steinhäuser beobachtet und analysiert die Beratungen zur programmatischen Ausrichtung und personellen Aufstellung der neuen Partei. Seine Gesprächspartnerinnen und -partner sind dabei unter anderem die Journalistin Miriam Hollstein, Stern, der Journalist Timo Lehmann, Spiegel, sowie die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Freien Universität Berlin. phoenix-Hauptstadtkorrespondent Erhard Scherfer kommentiert das Parteitagsgeschehen. Unter anderem soll es beim Gründungsparteitag der BSW um eine Kandidatenliste für die bevorstehende Europawahl gehen.



