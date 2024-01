(neu: Kurs, Experten und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Quartalsbericht haben die Aktien von SAP am Mittwoch ihre Rekord-Rally fortgesetzt. Im frühen Handel schnellten die Papiere des Softwarekonzerns um mehr als 8 Prozent nach oben bis auf einen Höchststand von 161,54 Euro. Zuletzt notierten sie als zweitstärkster Wert im Leitindex Dax 6,3 Prozent im Plus bei 158,80 Euro. Mit einem Zuwachs von fast 14 Prozent im noch jungen Börsenjahr 2024 gehören SAP zu den Top-Werten im Dax.

Die Walldorfer profitierten im Schlussquartal beim Umsatz erneut vom starken Wachstum ihrer Cloudangebote und verdienten im Tagesgeschäft mehr als gedacht. Im Jahr 2024 soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt um 17 bis 21 Prozent wachsen. Beim währungsbereinigten Umsatz peilt SAP ein Plus von 8 bis 10 Prozent an. Treiber soll erneut die Cloudsparte mit einem anvisierten Anstieg von 24 bis 27 Prozent sein. Die Ziele fielen besser als von Analysten erwartet aus.

Zudem will Europas größter Softwarehersteller für das Segment Künstliche Intelligenz (KI) viel Geld in die Hand nehmen. "Wir planen in diesem und dem kommenden Jahr in toto eine knappe Milliarde Euro in diesem Bereich zu investieren", sagte Finanzchef Dominik Asam der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Für den damit verbundenen Stellenabbau und Umstrukturierungen kalkuliert der Konzern mit Kosten von 2 Milliarden Euro, bis zu 8000 Stellen sind betroffen.

Ein Händler nannte den Quartalsbericht der Walldorfer stark. Ein Haar in der Suppe seien die Umsätze im Cloud-Geschäft, die etwas unter den Erwartungen lägen. Kompensiert werde dies aber von einem starken Ausblick. "Vor allem der Fokus auf das Trendthema Künstliche Intelligenz sorgt bei den Anlegern für gute Stimmung", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Alles in allem sei das vierte Quartal "sehr solide" verlaufen und das Wachstum des Auftragsbestands sei bemerkenswert, betonte UBS-Analyst Michael Briest. Allerdings bemängelte er die unerwartet niedrigen Umsätze im Abo-Cloudgeschäft und das Ziel für den freien Mittelzufluss 2024. Nach Aussage von Andreas Wolf von Warburg Research decken sich die Ziele des Software-Entwicklers für das laufende Jahr in etwa mit den Erwartungen. Die Resultate zum vierten Quartal hätten die Erwartungen leicht übertroffen.

Jefferies-Analyst Charles Brennan sprach von einem "komplizierten" Zahlenwerk, in dem sich das Wachstum des Auftragsbestands im Cloud-Geschäft positiv hervorhebe. Skeptiker könnten aber auf die unter den Erwartungen liegenden Margen verweisen. Sein Kollege Knut Woller von der Baader Bank sieht den Anlegerfokus nun auf die neue Berechnung der operativen Gewinne und das angekündigte Umstrukturierungsprogramm gerichtet./edh/men/jha/